Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
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09.04.2026 22:49:24
Why Rubrik Stock Was In Free Fall Today
Markets inched higher today with the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average both up more than 0.50%. Shares of cybersecurity specialist Rubrik (NYSE: RBRK), however, headed in the other direction. With a company insider trimming his Rubrik position, investors speculated that the stock would head further south in the near future.Rubrik shares today closed 10.6% lower from yesterday's closing price of $51.63Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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