SAIC Aktie
WKN DE: A0HG6C / ISIN: US78390X1019
Why SAIC Stock Soared Today
Defense and IT contractor Science Applications International Corporation (NASDAQ: SAIC) -- "SAIC" to its friends -- got really popular this morning, soaring 17.9% through 11:15 a.m. ET after crushing its fiscal Q3 2026 earnings report.Analysts thought SAIC would earn only $2.15 per share (adjusted for one-time items) on $1.87 billion in sales. SAIC nailed the sales forecast, but turned those sales into profit of $2.58 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
