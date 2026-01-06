Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
06.01.2026 22:45:00
Why SanDisk Rocketed Higher, Yet Again, Today
Shares of NAND flash storage manufacturer Sandisk (NASDAQ: SNDK) rallied 27.6% on Tuesday.While the stock was actually the best-performing stock in the S&P 500 index last year, that statistic doesn't appear to be slowing down Sandisk's meteoric rise in 2026 at all.Today, more good news for the flash storage space came over the news wires and from CES, as the generative AI revolution is supporting an unprecedented demand boom for fast storage.
Analysen zu Western Digital Corp.
