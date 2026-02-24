Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
24.02.2026 18:04:00
Why Sandisk’s split from Western Digital has been such a huge win for investors
It’s been a year since the companies broke apart and let Wall Street better assess the AI-fueled demand for both businessesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
24.02.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Western Digital-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|231,00
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt startet höher in den Mittwochshandel. Am deutschen Markt sind ebenfalls Startgewinne zu sehen. An den Börsen in Asien prägen zur Wochenmitte Aufschläge das Bild