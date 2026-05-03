Sanmina-SCI Aktie
WKN DE: A0X97N / ISIN: US8009072062
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03.05.2026 12:35:00
Why Sanmina Stock Skyrocketed This Week
Sanmina (NASDAQ: SANM) stock closed out this week's trading with big gains. The tech manufacturer's share price gained 16.2% across the period. Meanwhile, the S&P 500 was up 0.9%, and the Nasdaq Composite ended the stretch up 1.1%. On April 27, Sanmina published results for the second quarter of its current fiscal year -- a period that ended on March 28. With this week's gains, the company's share price is now up roughly 49% in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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