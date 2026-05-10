Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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10.05.2026 21:19:19
Why Saudi Arabia is withdrawing from sport
There are few major sports left that are not supported by investment from Saudi Arabia. But with the kingdom pulling out of golf and canceling planned events and contracts elsewhere, is the Saudi sports era over?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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