Savers Value Village Aktie
WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099
|
31.10.2025 18:12:17
Why Savers Value Village Stock Just Crashed
Savers Value Village (NYSE: SVV) stock tumbled 28.6% through 12:15 p.m. ET Friday, despite largely meeting Wall Street analyst targets for both sales and earnings last night.Heading into the Q3 report, analysts expected Savers Value to earn $0.14 per share, adjusted for one-time items, on sales of $427.3 million. The international thrift store chain nailed the earnings target, and only missed the sales target by a hair, reporting $426.9 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
