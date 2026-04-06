Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
|
06.04.2026 23:14:08
Why Seagate Technology Stock Raced Nearly 6% Higher Today
Investors were eager to store a bit of their capital in veteran data storage company Seagate's (NASDAQ: STX) stock as the trading week kicked off on Monday. They pushed the shares almost 6% higher, following a rather bullish analyst note.Morgan Stanley's Erik Woodring not only pulled the lever on a hefty Seagate price target raise, he also flagged the stock as his company's top pick in the tech hardware space. The raise was to $582 per share, well up from Woodring's former $468 fair value assessment. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seagate PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Seagate PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!