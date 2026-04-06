Seagate Aktie

Seagate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52

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06.04.2026 23:14:08

Why Seagate Technology Stock Raced Nearly 6% Higher Today

Investors were eager to store a bit of their capital in veteran data storage company Seagate's (NASDAQ: STX) stock as the trading week kicked off on Monday. They pushed the shares almost 6% higher, following a rather bullish analyst note.Morgan Stanley's Erik Woodring not only pulled the lever on a hefty Seagate price target raise, he also flagged the stock as his company's top pick in the tech hardware space. The raise was to $582 per share, well up from Woodring's former $468 fair value assessment. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
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