Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
03.12.2025 16:44:14
Why Serve Robotics Stock Lost 22% in November
Shares of Serve Robotics (Nasdaq: SERV) were falling last month as the maker of restaurant delivery robots posted an underwhelming third-quarter earnings report. Additionally, the broader sell-off driven by fears of an AI bubble also seemed to weigh on the stock. Serve, whose robots can be seen rolling down the sidewalk, is still a speculative stock as it's bringing in less than $1 million in quarterly revenue.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month down 22%. As you can see from the chart below, the stock dipped through the first three weeks of the month before a late recovery in the last week of November.
Aktien in diesem Artikel
|Serve Robotics Inc Registered Shs
|11,80
|18,24%
