Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
08.01.2026 20:34:13
Why Serve Robotics Stock Skyrocketed Higher This Week
Shares of robotic delivery upstart Serve Robotics (NASDAQ: SERV) have spiked 33% this week as of 2:00 p.m. ET on Thursday following numerous news items. Intent on leading the robot revolution (at least the AI-powered kind that brings food and groceries to your door), Serve Robotics has been receiving a lot of attention from Wall Street recently.On Friday last week, Serve Robotics' stock received a significant price target hike to $26 per share from Northland Securities. Even after the stock's incredible run over the last week, this price target still suggests a 66% upside over the next year. This followed three other strong buy or outperform ratings from other analysts in December.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
