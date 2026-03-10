ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 16:45:00

Why ServiceNow Stock is Falling Today

Shares of ServiceNow (NYSE: NOW), a workflow automation company, were falling this morning as investors continued to view the company as vulnerable to disruption from artificial intelligence. Investors were also likely disappointed to see that one analyst cut his price target for ServiceNow. shares. The company's share price was down by as much as 6% this morning, but had fallen by 3.5% as of 11:35 a.m. EST. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ServiceNow Inc

mehr Nachrichten