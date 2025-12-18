SES AI a Aktie

SES AI a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 18:02:04

Why SES AI Stock Surged Today

Shares of SES AI (NYSE: SES) jumped 13.7% in early Thursday trading after the developer of artificial intelligence (AI)-enhanced lithium-ion batteries announced a big collaboration in Korea.Image source: Getty Images.Lithium-metal and lithium-ion batteries are not new, but SES AI uses AI to discover new battery materials to build safer and stronger batteries for target markets such as electric vehicles (EVs), urban air mobility (UAM), drones, battery storage systems, and robotics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SES AI Corporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten