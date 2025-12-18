SES AI a Aktie
WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094
|
18.12.2025 18:02:04
Why SES AI Stock Surged Today
Shares of SES AI (NYSE: SES) jumped 13.7% in early Thursday trading after the developer of artificial intelligence (AI)-enhanced lithium-ion batteries announced a big collaboration in Korea.Image source: Getty Images.Lithium-metal and lithium-ion batteries are not new, but SES AI uses AI to discover new battery materials to build safer and stronger batteries for target markets such as electric vehicles (EVs), urban air mobility (UAM), drones, battery storage systems, and robotics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SES AI Corporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: SES AI A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: SES AI A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: SES AI A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)