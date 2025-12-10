AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|
10.12.2025 15:24:00
Why Shares of AutoZone Suddenly Plunged
AutoZone (NYSE: AZO) shares plunged on Tuesday, making it the worst-performing stock in the S&P 500 index at midday. What's going on?Well, the automotive replacement parts and accessories chain reported its first-quarter financial results on Tuesday morning and Wall Street was not impressed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AutoZone Inc.mehr Nachrichten
|
16:02
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AutoZone von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
09.12.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)