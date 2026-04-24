Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
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24.04.2026 17:15:18
Why Shares of Avis Budget Group Collapsed This Week
Shares of Avis Budget Group (NASDAQ: CAR) have collapsed 53.7% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The care rental company experienced a massive short squeeze in the past few weeks, with retail traders piling in against large institutional short positions before the party ended.As of this writing at 11:00 AM EST on Friday, April 24th, Avis Budget Group is in a 67% drawdown after rising over 500% at one point over the last month. Here's why the stock finally fell this week, and what investors should do going forward. A short squeeze can occur in a small-cap stock when a high % of its outstanding shares are sold short. Short sales occur when a stock is borrowed from an investor, who then sells it into the open market, aiming to profit by repurchasing it at a lower price. A short squeeze can happen when a bunch of investors try to buy back their shares at once, creating upward momentum in the share price that can get out of control.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.25
|Ausblick: Avis Budget Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Avis Budget Group Inc.
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