Qualys Aktie
WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032
|
05.11.2025 18:41:59
Why Shares of Qualys Are Soaring Today
Cloud-based security and compliance provider Qualys (NASDAQ: QLYS) gave investors what they wanted with its third-quarter report. Revenue grew by 10% year over year to $169.9 million, while non-GAAP (generally accepted accounting principles) earnings per share of $1.86 was well above the $1.56 reported in the same period last year. Both metrics were higher than analyst expectations.By noon ET Wednesday, the stock was up about 20.2%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Qualys Inc
|112,85
|7,22%
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.