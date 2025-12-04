Simulations Plus Aktie
WKN: 924294 / ISIN: US8292141053
|
04.12.2025 18:30:00
Why Shares of Simulations Plus Soared This Week
While modeling and simulation software provider Simulations Plus (NASDAQ: SLP) reported mixed results for the fourth quarter of fiscal 2025, the company's outlook for fiscal 2026 was enough to propel the stock higher. Simulations Plus stock had gained 21.6% for the week by 11:45 AM E.T. Thursday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Simulations Plus reported a 6% revenue decline in the fourth quarter to $17.5 million, with sales sinking across software and services. That revenue was slightly ahead of the analysts' expectations, although adjusted EPS of $0.10 missed the mark. The company still managed to grow revenue for the full fiscal year by 13%.
