Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088

12.11.2025 20:35:36

Why Shoulder Innovations Stock Is Skyrocketing Today

Shoulder Innovations (NYSE: SI) stock is surging higher in Wednesday's trading. The company's share price had risen 28.2% in the daily session as of 2:20 p.m. ET and had been up as much as 36.4% earlier in the day's trading.After the market closed yesterday, Shoulder Innovations published its third-quarter results. In addition to posting sales that came in ahead of Wall Street's target, the medical technology company also raised its full-year revenue guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.