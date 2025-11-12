Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
|
12.11.2025 20:35:36
Why Shoulder Innovations Stock Is Skyrocketing Today
Shoulder Innovations (NYSE: SI) stock is surging higher in Wednesday's trading. The company's share price had risen 28.2% in the daily session as of 2:20 p.m. ET and had been up as much as 36.4% earlier in the day's trading.After the market closed yesterday, Shoulder Innovations published its third-quarter results. In addition to posting sales that came in ahead of Wall Street's target, the medical technology company also raised its full-year revenue guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
