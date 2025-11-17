Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
17.11.2025 19:19:42
Why Sigma Lithium Stock Exploded Higher Today
Brazil-based lithium producer Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) stock soared 32.5% through 1 p.m. ET Monday on positive news from China.And why? As Reuters reports, Ganfeng Lithium Group chairman Li Liangbin believes global lithium demand will grow 30% to 40% in in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
