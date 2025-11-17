Sigma Lithium Aktie

Sigma Lithium für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

17.11.2025 19:19:42

Why Sigma Lithium Stock Exploded Higher Today

Brazil-based lithium producer Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) stock soared 32.5% through 1 p.m. ET Monday on positive news from China. As Reuters reports, Ganfeng Lithium Group chairman Li Liangbin believes global lithium demand will grow 30% to 40% in 2026.
