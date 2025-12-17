Sigma Lithium Aktie

WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

Why Sigma Lithium Stock Ran Higher Today

Shares of Sigma Lithium (NASDAQ: SGML), the Brazilian hard-rock lithium miner, jumped 10.6% through 10:25 a.m. ET this morning -- and China is the reason.The Bureau of Natural Resources in Yichun, Jiangxi Province, plans to cancel 27 mining permits in January. Lithium prices in China reacted sharply to the news, rising 7.6%, and the price bump is having knock-on effects among lithium stocks worldwide.
Sigma Lithium 9,05 -4,74%

