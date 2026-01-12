Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
|
12.01.2026 20:26:10
Why Sigma Lithium Stock Soared Today
Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) stock, a small producer of lithium based in Sao Paulo, Brazil, soared in afternoon trading on the Nasdaq Monday -- and it's not hard to guess why.This morning, a series of three separate investment banks all raised price targets on Sigma Lithium's much larger rival Albemarle (NYSE: ALB), predicting gains of as much as 24% this year. No surprise then that Sigma Lithium stock is up 17% through 2:10 p.m. ET today.Especially not after you hear what a fourth analyst has to say about the market for lithium for electric car batteries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sigma Lithium
|
13.11.25
|Ausblick: Sigma Lithium informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Sigma Lithium zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)