Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
|
12.12.2025 16:53:42
Why Sigma Lithium Stock Surged 26% This Week And Could Soar in 2026
Shares of Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) sizzled this week, surging 26.5% through the week as of 10 a.m. ET Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The Brazilian-based lithium producer recently reported a 69% increase in revenue for its third quarter, despite a 15% decline in sales volumes. 61% higher average realized lithium prices were enough to pull the lithium miner's top line forward. If this week's events are anything to go by, Sigma Lithium could post even bigger numbers in the coming quarter, and that's why investors are loading up on the lithium stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
