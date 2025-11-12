Similarweb Aktie
WKN DE: A3CPL6 / ISIN: IL0011751653
12.11.2025 18:05:43
Why Similarweb Stock Is Plummeting Today
Similarweb (NYSE: SMWB) stock is heading lower in Wednesday's trading. The company's share price was down 8.7% as of 11:30 a.m. ET, and had been down as much as 16.9% earlier in the session.Similarweb published its third-quarter results after yesterday's market close, reporting earnings that topped Wall Street's forecast but sales that came in short of expectations. The company also reiterated its full-year sales guidance and raised its non-GAAP (generally accepted accounting principles) adjusted operating profit forecast, but that hasn't been enough to prevent sell-offs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
