Simulations Plus Aktie

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WKN: 924294 / ISIN: US8292141053

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10.04.2026 23:33:34

Why Simulations Plus Stock Inched Higher Today

Medical tech company Simulations Plus (NASDAQ: SLP) ended up slightly in positive territory on Friday. That was largely due to solid quarterly results, although a bottom-line guidance cut dampened some investors' enthusiasm. Ultimately, the company's shares only rose 0.4% that day.Simulations Plus' second quarter of 2026 was topped by a revenue line of $24.3 million, which was 8% higher year over year. Of that, software revenue rose by 9% to $14.6 million, while the company's take for services advanced by 8% to comprise the remainder. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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