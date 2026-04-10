Simulations Plus Aktie
WKN: 924294 / ISIN: US8292141053
|
10.04.2026 23:33:34
Why Simulations Plus Stock Inched Higher Today
Medical tech company Simulations Plus (NASDAQ: SLP) ended up slightly in positive territory on Friday. That was largely due to solid quarterly results, although a bottom-line guidance cut dampened some investors' enthusiasm. Ultimately, the company's shares only rose 0.4% that day.Simulations Plus' second quarter of 2026 was topped by a revenue line of $24.3 million, which was 8% higher year over year. Of that, software revenue rose by 9% to $14.6 million, while the company's take for services advanced by 8% to comprise the remainder. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simulations Plus IncShs
|
08.04.26
|Ausblick: Simulations Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Ausblick: Simulations Plus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: Simulations Plus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.11.25
|Ausblick: Simulations Plus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Simulations Plus IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Simulations Plus IncShs
|13,04
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.