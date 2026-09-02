Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
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02.09.2026 22:24:40
Why Sirius XM Holdings Rallied Today
Shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) were rallying on Wednesday, up as much as 7.9% before retreating to a 7.5% gain on the day.Sirius received a bullish sell-side analyst note on the company's digital advertising opportunity, and the stock responded accordingly.Today, Deutsche Bank analyst Bryan Kraft upgraded Sirius shares from "Hold" to "Buy" and raised his price target to $45, up from $31. Kraft believes that investors aren't appreciating Sirius' digital advertising opportunity,Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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