Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
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20.03.2026 16:16:52
Why Six Flags Stock Popped This Week
Shares of North America's largest roller coaster park operator, Six Flags Entertainment (NYSE: FUN), rose 9% this week after activist investing firm -- and major shareholder -- Jana Partners urged the company to sell itself. While the pop from this news is nice, Six Flags' stock remains 55% below its 52-week high.Jana originally bought a 4% ownership stake in Six Flags during the third quarter of 2025, but has been disappointed with the steps the company has taken so far to improve its operations.The letter from Jana explained,Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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