SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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23.11.2026 23:36:12
Why SK Hynix Stock Skyrocketed Today
Shares of SK Hynix (NASDAQ:SKHY) charged sharply higher on Wednesday, jumping as much as 23.7%. By the time the market closed, the stock was still up 20%.
The catalyst that sent the semiconductor specialist higher was news of a high-profile potential suitor.
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