Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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28.04.2026 23:22:44
Why Spotify Stock Dropped Today
Shares of Spotify Technology (NYSE: SPOT) fell on Tuesday after the audio streaming platform issued a tepid profit forecast. Image source: Getty Images.Spotify's monthly active users (MAUs) increased 12% year over year to 761 million in the first quarter. The gains came even as the streaming marketplace grew increasingly crowded. Spotify competes with well-heeled rivals like Amazon, Apple, and Alphabet's YouTube.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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