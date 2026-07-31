SPS Commerce Aktie
WKN DE: A1CW7W / ISIN: US78463M1071
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31.07.2026 23:54:22
Why SPS Commerce Stock Crushed it on Friday
Supply chain software specialist SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) finished July in style. On the last day of the month, its shares raced nearly 11% higher, thanks to a quarterly earnings report that impressed more than a few investors.SPS took the lid off its second-quarter figures after market close on Thursday. These revealed that the company's revenue rose by 6% year over year to $197.8 million. Net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) came in at $46.4 million, or $1.27 per share. That was a robust 22% higher than the second-quarter 2025 result. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SPS Commerce Inc.
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|Ausblick: SPS Commerce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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|Ausblick: SPS Commerce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)