SPS Commerce Aktie

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WKN DE: A1CW7W / ISIN: US78463M1071

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31.07.2026 23:54:22

Why SPS Commerce Stock Crushed it on Friday

Supply chain software specialist SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) finished July in style. On the last day of the month, its shares raced nearly 11% higher, thanks to a quarterly earnings report that impressed more than a few investors.SPS took the lid off its second-quarter figures after market close on Thursday. These revealed that the company's revenue rose by 6% year over year to $197.8 million. Net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) came in at $46.4 million, or $1.27 per share. That was a robust 22% higher than the second-quarter 2025 result. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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