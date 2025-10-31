SPS Commerce Aktie
WKN DE: A1CW7W / ISIN: US78463M1071
|
31.10.2025 18:28:24
Why SPS Commerce Stock Is Crashing Today
Shares of leading supply chain cloud services provider SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) are down 24% as of noon ET on Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.SPS Commerce reported third-quarter earnings on Thursday and saw sales and adjusted earnings per share rise by 16% and 23%, respectively. While these results were perfectly fine (in a business operations sense), the market was disappointed that they didn't meet Wall Street's revenue estimates for the quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
