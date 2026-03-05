StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
|
05.03.2026 16:35:34
Why StubHub Stock Just Crashed
StubHub Holdings (NYSE: STUB) stock tumbled 12.8% through 10:10 a.m. ET Thursday after missing badly on Q4 earnings last night.Heading into the report, analysts already weren't optimistic, forecasting the concert ticket-reselling platform would lose $0.01 per share on sales of $485.6 million.StubHub actually lost $1.56 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
|8,91
|-12,39%
