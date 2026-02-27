Sweetgree a Aktie

WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

27.02.2026 20:21:36

Why Sweetgreen Stock Was Sinking Again

Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) were taking a dive today after the fast-casual salad chain posted another disappointing quarter, showing the business continues to head in the wrong direction.Revenue fell on a double-digit decline in comparable sales, and its net loss widened again.As of 1:50 p.m. ET, the stock was down 10.5%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
