Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
27.02.2026 20:21:36
Why Sweetgreen Stock Was Sinking Again
Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) were taking a dive today after the fast-casual salad chain posted another disappointing quarter, showing the business continues to head in the wrong direction.Revenue fell on a double-digit decline in comparable sales, and its net loss widened again.As of 1:50 p.m. ET, the stock was down 10.5%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)