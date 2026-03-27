Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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27.03.2026 16:38:00
Why Tenable Stock Is Falling Fast Today
Shares of Tenable Holdings (NASDAQ: TENB), a cybersecurity company, were falling hard this morning after a leaked Anthropic blog post claimed that a yet-to-be-released Claude model has advanced capabilities that could surpass current cybersecurity capabilities. That is, of course, a bit unsettling for any company trying to protect data, but it's especially worrying for Tenable and other cybersecurity stocks. Tenable stock plunged on the news and is down 8.5% as of 11:31 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tenable Holdings Inc Registered Shs
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29.10.25
|Ausblick: Tenable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Tenable Holdings Inc Registered Shs
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