Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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30.06.2026 17:26:26
Why Tenable Stock Is Racing Higher Again Today
Poised to end June on a bullish note, shares of Tenable (NASDAQ: TENB) are extending a climb that began with yesterday's 11% rise. With an analyst upwardly revising his price target on the cybersecurity stock, investors are finding a new reason to bid the stock higher.As of 10:18 a.m ET, shares of Tenable are up 7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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