Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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29.06.2026 23:16:15
Why Tenable Stock Raced Higher Today
On a positive day for markets, when the S&P 500 rose 1.2%, Tenable (NASDAQ: TENB) stock soared. Investors bid the cybersecurity stock higher after learning that the company had received an important security certification from the United States government.Shares of Tenable closed 11% higher today from where they ended Friday's trading session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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