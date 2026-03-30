Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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31.03.2026 00:02:48
Why Tenable Stock Roared to a Comeback Today
What a difference a single trading day can make in the life of a stock, particularly one nestled in the often-volatile tech sector. Cybersecurity specialist Tenable (NASDAQ: TENB) flew to a 3% gain on Monday following some notable bearishness last Friday. The optimism at the start of the week was due in no small part to a bullish analyst update. The author of the new report was Jonathan Ruykhaver of Cantor Fitzgerald. In the update, he reiterated his overweight (i.e., buy) recommendation on Tenable, and his $30 per share target price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tenable Holdings Inc Registered Shs
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29.10.25
|Ausblick: Tenable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Tenable Holdings Inc Registered Shs
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