Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
Why Teradyne Stock Soared Last Month
Highly specialized robotics company Teradyne (NASDAQ: TER) was a popular stock on the market in February. A rally kicked off following the company's latest earnings report on Feb. 2, with the estimates-trouncing period setting the tone for the stock across the rest of the month. From the first trading day to the last in February, Teradyne's shares gained almost 33%.Teradyne's fourth quarter of 2025 was outstanding in many respects, not least because the robtotics company grew both revenue and profitability at impressive rates.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
