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29.08.2026 16:30:00
Why Tesla's Optimus Robot Might Have a Hollywood "Problem"
When Hollywood makes movies about humanoid robots, like Tesla's (NASDAQ: TSLA) Optimus, it tends to set them in a home environment. That's understandable: After all, a movie about a humanoid robot improving productivity in an automotive plant by carrying parts around isn't likely to be a box-office success. However, it's exactly the kind of application Optimus is likely to be used for.Whenever investors buy into a growth stock, they will need to assess the likelihood of its market adoption. When it comes to Tesla, that means assessing the Optimus robot, which Tesla CEO Elon Musk says "will be the biggest product ever." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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