Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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03.08.2026 22:58:00
Why The Bancorp Stock Popped Again Today
In an impressive curtain call following last Friday's rally, The Bancorp (NASDAQ: TBBK) stock again landed well in positive territory on Monday. Bolstered by two post-earnings price target raises from analysts, shares of the banking services company closed the trading session almost 7% higher.Of the pair, the more substantial raise was made by Manuel Navas of Piper Sandler. He cranked his fair value assessment on The Bancorp to $86 per share from his previous $70, maintaining his overweight (i.e., buy) recommendation as he did so. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Bancorp IncShs
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22.04.26
|Ausblick: Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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