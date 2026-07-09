Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
|
10.07.2026 01:23:05
Why The Bancorp Stock Surged Today
One of the more popular, albeit under-the-radar, finance sector stocks became even more valuable on Thursday. The Bancorp's (NASDAQ: TBBK) share price rose by nearly 8% that trading session, thanks largely to a recommendation upgrade from an analyst.The Bancorp, an innovative fintech that provides back-end banking services for companies that wish to offer them but lack their own bank charters, was upgraded by Keefe, Bruyette & Woods. That firm's analyst, Timothy Switzer, now rates the company an outperform (buy, in other words), up from his previous tag of market perform (hold). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bancorp IncShs
|
22.04.26
|Ausblick: Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)