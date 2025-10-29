The Vita Coco Company Aktie
WKN DE: A3C53H / ISIN: US92846Q1076
29.10.2025 20:33:12
Why The Vita Coco Company Stock Is Popping Today
Shares of leading coconut beverages maker The Vita Coco Company (NASDAQ: COCO) are up 6% as of 2 p.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The better-for-you beverages upstart reported third-quarter earnings that rocketed past analysts' best guesses, and the stock moved higher.Vita Coco's sales grew by 37% and its earnings per share rose 25% during Q3. Management also raised the company's full-year sales guidance by 3% as well.
