:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
11.03.2026 00:39:00
Why This Artificial Intelligence (AI) Stock Could Be the Next Trillion-Dollar Company
Though it happened only briefly when it unveiled its latest smartphone, the Galaxy S26, Samsung (OTC: SSNLF) crossed the $1 trillion market cap line on Feb. 26, 2026. It was the first South Korean company to do that.Samsung's market cap tumbled over the next seven trading days to the $779 billion it is at at the time of writing (March 9, 2026). But it's likely to go back to where it was in late February and remain a permanent member of the trillion-dollar club.And the catalyst set to drive its growth is one that will stick around for a couple of years, in all likelihood. Let's get into it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.