Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
20.12.2025 20:03:26
Why This Fund Bet $4.5 Million on Riot Stock Amid a 30% One-Year Run
On November 13, New York City-based Aurelius Capital Management disclosed a new position in Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), acquiring 238,220 shares valued at approximately $4.5 million.Aurelius Capital Management established a new equity position in Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), according to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released November 13. The fund reported ownership of 238,220 shares valued at $4.5 million based on September 30 quarter-end data. This entry marks Riot Platforms as one of the five largest holdings in Aurelius’s portfolio.The new position accounts for 8.2% of Aurelius’s 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
