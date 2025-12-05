Tilray Aktie
WKN DE: A2JQSC / ISIN: US88688T1007
|
05.12.2025 22:20:02
Why Tilray Stock Dived by 10% This Week
Over the past five days, the struggling marijuana industry was perfectly exemplified by Tilray Brands (NASDAQ: TLRY). A major financial engineering effort by the company kicked in on Monday, and it dragged the stock down over the subsequent trading sessions. This was reinforced by a price target cut from an analyst. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Tilray's stock tumbled by almost 10% over the course of the week.More than seven months after announcing a reverse stock split, Tilray finally pulled the lever on it Monday, at a ratio of 1-for-10. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)mehr Nachrichten
Analysen zu Tilray (ex Aphria)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tilray (ex Aphria)
|0,67
|-5,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.