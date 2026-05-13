Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
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13.05.2026 20:31:57
Why Tower Semiconductor Stock Climbed Today
Shares of Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) spiked on Wednesday after the Israel-based provider of specialty foundry services issued an upbeat growth forecast.Image source: Getty Images.Tower's revenue rose 15% year over year to $414 million in the first quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShs
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Analysen zu Tower Semiconductor LtdShs
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