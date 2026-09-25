Turning Point Brands Aktie

Turning Point Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052

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25.09.2026 10:11:12

Why Turning Point Brands Stock Was Sliding This Week

Turning Point Brands (NYSE: TPB) is surely ready to head into the weekend. That's because the trailing few trading days weren't kind to the tobacco company's stock.

On the back of a surprise resignation, an unwelcome change to annual profitability guidance, and a deep price target cut from an analyst, investors bailed out of its shares. They were down by almost 12% week to date as of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.

Image source: Getty Images.

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