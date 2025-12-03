UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
03.12.2025 23:42:25
Why UiPath Stock Is Soaring in After-Hours Trading
After climbing 3.9% during regular trading hours, UiPath (NYSE: PATH) stock is ripping higher in after-hours trading. Investors are bidding shares of the robotics processing automation company higher as a result of its reporting strong third-quarter 2026 financial results this afternoon after the bell rang.As of 5:22 p.m. ET, shares of UiPath are up 9.3% from their closing price of $14.86 at 4:00 p.m.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
