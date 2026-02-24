United States Antimony Aktie

United States Antimony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868547 / ISIN: US9115491030

24.02.2026 17:55:46

Why United States Antimony Stock Is Soaring Today

After closing yesterday 4.7% higher from where it ended on Friday, shares of United States Antimony Company (NYSEMKT: UAMY) are continuing to rise today. With an analyst expressing a more bullish outlook on the mining stock, investors are reaching for the buy button. As of 11:53 a.m. ET, shares of U.S. Antimony are up 4.4%, pulling back slightly from an earlier 7.9% climb.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
