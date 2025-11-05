Unity Software Aktie

WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016

05.11.2025 18:08:46

Why Unity Software Stock Is Skyrocketing Today

Unity Software (NYSE: U) stock is posting big gains Wednesday on the heels of the company's recent quarterly report. The company's share price was up 6.4% as of 11:30 a.m. ET, and had been up as much as 17.6% earlier in the session.Unity published its third-quarter results after yesterday's market close and posted better-than-expected sales and earnings. The stock is now up 92% across this year's trading.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
