Ausblick: Unity Software legt Quartalsergebnis vor

Unity Software wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,185 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 450,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 446,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,843 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at