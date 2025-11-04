Unity Software Aktie
WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Unity Software legt Quartalsergebnis vor
Unity Software wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,185 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.
21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 450,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 446,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,843 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unity Software Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Unity Software legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Unity Software legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Unity Software präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Unity Software präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Unity Software präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Unity Software Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Unity Software Inc Registered Shs
|32,04
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.