Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
06.03.2026 14:45:00
Why Upstart Plunged in February
Shares of personal, auto, and home loan fintech Upstart (NASDAQ: UPST) sank 30.6% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence.Upstart reported fourth-quarter earnings that, at first glance, looked really positive; however, some investors took forward guidance to mean its new lending products might have lower margins going forward. Additionally, Upstart also announced a CEO transition, which may have added to the uncertainty and contributed to the sell-off.In the fourth quarter, Upstart grew revenue 35.2% to $296.1 million, with earnings per share of $0.17, relative to a slight loss in the year-ago quarter. Both figures beat analyst expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|23,87
|-3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.